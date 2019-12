Fossanova, presentazione del progetto e prima tappa del cammino della Regina Camilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due appuntamenti dedicati al cammino della Regina Camilla, un progetto partecipativo per la creazione di opportunità di turismo lento nella Valle dell'Amaseno. Sabato prossimo, il 21 dicembre, alla 14,30, nella sala convegni dell’Info Point del Borgo di Fossanova, sarà presentato il progetto per la costruzione del Cammino della Regina Camilla, un “cammino sociale” di circa 130 chilometri suddiviso in diverse tappe che attraversa tutti i borghi della Valle dell'Amaseno, un territorio straordinario dal punto di vista culturale e naturalistico, situato nel Lazio meridionale tra le province di Latina e Frosinone.Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto a cura del gruppo di coordinamento, interverranno: Simone Frignani, “costruttore di cammini” di successo in Italia (come la "Via degli Dei", il "Cammino di San Benedetto", "Italia Coast to Coast") che racconterà come si costruisce un cammino e quali sono le ricadute sui territori. Paolo Piacentini, esperto di cammini del Mibact. Francesco Senatore che parlerà dell’esperienza del Cammino nelle Terre Mutate. A seguire, alle 17, si terrà, presso l'Abbazia di Fossanova, la messa di natalizia, celebrata dal Vescovo di Latina, con il tradizionale scambio di auguri tra i sindaci dei Comuni lepini.Domenica alle 8,30, alla stazione di Priverno Fossanova l'inaugurazione della prima tappa del Cammino della Regina Camilla: da Fossanova a Priverno. L’itinerario attraversa la bassa Valle dell’Amaseno e coincide in parte con uno dei più noti ed importanti pellegrinaggi religiosi: la Via Francigena Del Sud. Lungo il suo percorso è possibile ancora oggi rinvenire numerosi resti archeologici di abitati del paleolitico, ruderi di ville, cisterne romane e tracce dell’antica città di Privernum. L'appuntamento è dunque per le 8,30 alla stazione ferroviaria per il cammino che porterà all'Abbazia di Fossanova, l’itinerario procederà quindi lungo l’argine del fiume Amaseno fino ad arrivare alla meravigliosa piazza del centro storico di Priverno. L'evento è a numero chiuso, prenotazione obbligatorio entro venerdì 20 dicembre. Prenotazioni Sara Carallo, responsabile scientifico del progetto, telefono: 3496480272 Mail: camminoreginacamilla@gmail.com