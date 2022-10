Pizzicati i furbetti del redditto di cittadinanza, 11 denunce dei carabinieri

«Indebita percezione del reddito di cittadinanza» è il reato di cui dovranno rispondere 11 persone, 8 donne e 3 uomini, di età compresa fra i 23 anni e i 70 anni, di origini straniere e residenti a Sezze, denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Sezze congiuntamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina.

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno accertato che le 11 persone avevano dichiarato il falso sostenendo di essere in Italia da 10 anni e percepito il sussidio senza che ve ne fossero le condizioni. Gli esiti dei controlli venivano comunicati all'Autorità Giudiziaria e all'Inps per l'interruzione dell'elargizione del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite per un totale di di oltre 54 mila euro.