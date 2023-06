Rapina al Lidl di Aprilia: in due minacciano i dipendenti e fuggono via con i soldi

Rapina al Lidl di via Mozart ad Aprilia. Oggi in tarda mattinata due uomini hanno agito a volto coperto. Sono entrati nel discount ed hanno minacciato i dipendenti con una spranga ed un coltello. Si sono fatti consegnare del denaro, un bottino ancora da quantificare, e poi sono fuggiti via. Probabilmente verso la Pontina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia diretti dal tenente colonnello Paolo Guida. E' caccia ai responsabili.