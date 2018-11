Ragazzo investito da auto pirata nei pressi dello stadio a Latina, è in gravi condizioni

Un ragazzo di 15 è in gravi condizioni dopo essere stato investito tra via Aspromonte e via Villafranca, a Latina, nei pressi dello stadio "Francioni". Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era appena uscito dalla palestra dove si pratica boxe quando è stato travolto da un'auto di colore bianco.



Immediati i soccorsi dei sanitari dell'Ares 118, mentre il personale della polizia locale sta cercando il conducente dell'auto che dopo aver investito il ragazzo si è dato alla fuga. Saranno acquisite le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.