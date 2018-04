Priverno. Ladri rubano 2 chilometri di cavi elettrici sulla superstrada. Svincolo al buio.

di Sandro Paglia

Ancora una volta in azione i ladri di cavi elettrici nell'hinterland privernate. I soliti ignoti hanno messo nuovamente nell'oscurità, strade e superstrada pur di rubare i cavi elettrici di rame senza subure incidenti di sorta nonostante la pericolosità dell'azione. Il fatto è stato scoperto proprio dai tecnici dell'Enel quando si sono accorti che le centraline poste lungo la superstrada mare, tra Priverno e Roccasecca dei Volsci, erano in tilt a causa appunto del furti dei cavi. Infatti, lo svincolo della "Fornace" è tuttora al buio e la sostituione dei circa due chilometri di cavi tra lo svincolo e provinciale di Roccasecca dei Volsci fino allo zona "Onorati" nella frazione "Mezzagosto-Le Crete" in territorio di Priverno, verrà ultimata non prima della mattina di domani. Sul posto si sono recati tecnici ed operai Enel nonchè una pattuglia dei carabinieri per le indagini del caso. Il danno questa volta ammonta a poco meno di settemila euro.

