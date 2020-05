Ultimo aggiornamento: 15:49

Primo maggio blindato dal mare ai monti in provincia di Latina. E che non venisse in mente a nessuno di fare una gita fuori porta da queste parti in barba al lockdown, approfittando del giorno di festa e relativo ponte, perché non avrà scampo ma sanzione certa. Suona più o meno così l'avvertimento dei sindaci pontini alla vigilia della festività. E il detto uomo avvisato, mezzo salvato vale anche per i cittadini locali qualora fossero animati dal desiderio di ricongiungimenti anticipati rispetto al 4 maggio, lunedì, o eventuali trovate dell'ultima ora per uscire dai domiciliari dell'epidemia Covid.A Bassiano il sindaco Domenico Guidi, per non sbagliare, ha sbarrato la strada che porta al Monte Semprevisa, le cui vette sono ambite da alpinisti ed escursionisti. Impossibile raggiungere le alture dal piccolo centro lepino, ma anche i campi utili ad eventuali scampagnate. «Una copia delle chiavi della sbarra l'ho fornita ai soli pastori che portano al pascolo le bestie afferma il primo cittadino -. Gli accessi al paese da Sezze e da Valvisciolo saranno presieduti dalla Polizia Locale e dalla Protezione civile.I controlli a cura dei carabinieri. Mi aspetto che i cittadini di Sezze afferma il sindaco Sergio Di Raimo - continuino a rispettare le regole, come hanno fatto finora a parte qualche eccezione. In questo fine settimana sarà data massima attenzione al controllo del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell'ordine e con l'aiuto della Protezione civile».Sotto la lente anche parchi pubblici e zone periferiche. Per evitare fughe in avanti di qualsiasi sorta, il primo cittadino setino ha predisposto la riapertura del cimitero dal 5 maggio, contingentata (fino a un massimo di 20 persone ogni mezzora) e per appuntamento. A Latina di nuovo in scena il team composto da tre Flight Instructor Abilitati Enac per il monitoraggio del territorio con i droni, nell'ambito dei controlli sulle disposizioni anti-Covid. I tre istruttori saranno coordinati dal servizio di Polizia Locale, nelle fasce orarie 9-12 e 15-18.«Il controllo del territorio spiega il vince sindaco Maria Paola Briganti è organizzato nello stesso modo e potenziato nella stessa misura delle altre festività di questo periodo di lockdown. Sarà un controllo interforze». Predisposti e rafforzati i controlli delle forze dell'ordine e della Polizia Locale anche nel comune di Sabaudia dove il sindaco Giada Gervasi ricorda a tutti che fino a domenica 3 maggio (incluso) permane la chiusura del lungomare, parchi e aree verdi e resta in vigore il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute e necessità. La vigilanza serrata e la chiusa dei negozi dovrebbero scoraggiare gite fuori porta a Sabaudia: «Con l'avvicinarsi della Fase 2 non possiamo permetterci passi falsi che andrebbero a vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti», afferma la prima cittadina.Controlli interforze anche per Terracina e Formia dove saranno utilizzati anche elicotteri e natanti per pattugliare le cittadine rivierasche e verificare il rispetto delle restrizioni imposte per il Coronavirus. «Tre pattuglie della Polizia Locale affiancheranno i dispositivi organizzati dalla Questura precisa il sindaco Roberta Tintari -. Sono certa che da fuori non arriverà nessuno. Primo maggio chiusi negozi e cimitero, i cittadini non avranno motivo di uscire di casa». Salgono a 15 le pattuglie della Polizia Locale di Formia impiegate nei controlli del blindatissimo fine settimana lungo. «Fondamentale anche l'apporto di Guardiaparco e Protezione civile spiega il sindaco Paola Villa per il monitoraggio degli accessi al Parco dei Monti Aurunci e Parco Riviera di Ulisse. Cinque frazioni, sette chilometri e mezzo di lungomare cittadino, un territorio complesso. Tutti a casa, mi raccomando e concertone Artisti per Formia sulla pagina Facebook del Comune dalle 18».