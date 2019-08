Ponza, i vandali decapitano la statua di Padre Pio: sdegno

I carabinieri della stazione di Ponza sono al lavoro per identificare gli autori di un vile atto vandalico e sacrilego, avvenuto questa notte in località Tre Venti. Ignoti, infatti, hanno letteralmente decapitato la statua di Padre Pio, frequentatissima dai devoti dell'isola ma anche da tanti turisti.



Non è mancato il duro commento del sindaco Franco Ferraiuolo: “Una società che non pratica più la fratellanza i buoni sentimenti, il rispetto dei valori, la coltivazione delle buone pratiche di vita, che non privilegia l’acquisizione culturale di tutto ciò che ci rende sensibili nell’anima e nella coscienza, finisce per generare questi mostri. Questo gesto ignobile ed odioso ha ferito Ponza nella sua più profonda essenza civile e religiosa”. © RIPRODUZIONE RISERVATA