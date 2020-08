Provvedimenti urgenti per evitare ulteriori sollecitazioni e carico sul viadotto ad oggi malandato del Lungomare della Repubblica a Formia. A chiederli è la Prefettura di Latina, nella cui sede ieri mattina si è svolto un vertice volto ad esaminare la problematica relativa sulla Sr213 Flacca su un tratto di strada di vitale importanza non solo per il sud pontino ma per il centro Italia, in quanto rappresenta il collegamento tra Napoli e Roma. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Formia, Paola Villa, accompagnato dal vicecomandante della polizia locale e da consulenti e tecnici comunali, il comandante della polizia stradale, il dirigente del commissariato di polizia di Formia e rappresentanti dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della sezione operativa della guardia di finanza di Formia. Secondo quanto fa sapere la Prefettura, «i consulenti hanno rappresentato che a seguito di una prima attività di monitoraggio e verifica dello stato dei viadotti presenti nel territorio comunale sono emerse delle criticità relativamente all'ultimo viadotto della Via Lungomare della Repubblica prima della rotonda di intersezione con la SS7». Criticità che non possono essere trascurate e che quindi impongono all'amministrazione comunale di adottare «prime misure precauzionali volte a ridurre le sollecitazioni alle quali la predetta infrastruttura risulta sottoposta attraverso un restringimento della carreggiata e una riduzione del limite di velocità». Una decisione che comporterà un ulteriore disagio alla circolazione stradale già attualmente problematica. In questi giorni proseguiranno le attività di accertamento e verifica, da parte dei tecnici incaricati dal Comune.

