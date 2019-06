Cedimento lungo la Flacca, l'Astral ha ultimato i lavori al Salto di Fondi: l'arteria riapre domani alle 12

«Riaprirà al traffico domani, venerdì 7 giugno, a mezzogiorno la Strada regionale 213 Flacca, in località Salto di Fondi. La strada era stata chiusa lunedì scorso, all'altezza del km 4+700, a causa di un cedimento stradale in prossimità di un tombinamento». Lo ha appena comunicato l'Astral. «Tramite appositi lavori abbiamo ripristinato il piano viabile e le condizioni di sicurezza - spiega l'ingegner Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral spa - Voglio ringraziare il prefetto Maria Rosa Trio con cui sono stato quotidianamente in contatto al fine di rendere le operazioni di ripristino quanto più veloci ed efficaci possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA