Fondi, incidente tra ciclisti sulla Flacca: grave un anziano di Terracina

Nella Piana di Fondi il weekend si è aperto con un grave incidente tra ciclisti. Un investimento lungo il litorale, che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza tramite eliambulanza di un anziano di Terracina, ricoverato in prognosi riservata a Roma.

È accaduto ieri mattina lungo la Flacca, una delle arterie della zona a più alta percorrenza, coinvolgendo due appassionati di bici che procedevano nello stesso senso di marcia, dall’area di Tumulito in direzione Sperlonga. Ad un tratto, appena lasciato alle spalle il semaforo all’altezza dell’intersezione tra l’ex strada statale e via Guado I, ecco lo scontro. Con tutta probabilità originato da una banale distrazione, e violentissimo: una bici a travolgere l’altra in maniera così forte da spaccarle la forcella, entrambi gli appassionati di due ruote a rovinare sull’asfalto sotto gli occhi di diversi automobilisti. Tutto in una manciata di secondi, intorno alle 10.

Ad avere la peggio è stato Ennio D.C., di settant’anni, che tra l’urto e la successiva caduta ha riportato diverse pesanti lesioni. Un quadro apparso subito molto preoccupante agli occhi dei soccorritori. Da lì, l’attivazione della più classica staffetta dell’emergenza. Il pensionato è stato prima preso in carico e per quanto possibile stabilizzato dai sanitari di un’ambulanza, per poi essere affidato al personale dell’elisoccorso Pegaso, calatosi in un fondo agricolo ai bordi della Flacca e infine ripartito in codice rosso alla volta dell’ospedale San Camillo.

I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, che supportati da una pattuglia dei carabinieri e da una della guardia di finanza hanno anche curato il servizio di viabilità. Inevitabilmente compromessa la circolazione, con decine di veicoli in transito a lungo bloccati in coda o indirizzati su strade alternative, fino a quando l’arteria è tornata praticabile a senso di marcia alternato.