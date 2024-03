Incidente frontale sulla Flacca: un morto e due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 19:30 di oggi nel tratto urbano di Gaeta della strada regionale Flacca, in località Catena. Nello scontro frontale tra due auto l’impatto è risultato fatale per l’uomo al volante di uno dei due veicoli, mentre altre due persone rimaste ferite sono state trasportate in codice rosso in ambulanza all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gravissimi anche i disagi alla viabilità, con il tratto di strada chiuso al traffico per permettere l'intervento dei soccorsi.