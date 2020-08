Polizia stradale, il bilancio di Ferragosto: automobilisti abbastanza disciplinati

Street control, tele laser, etilometri. Nel fine settimana di Ferragosto le strade pontine sono state presidiate dalle pattuglie della polizia stradale, sotto il coordinamento del compartimento per il lazio e l’Umbria e d’intesa con la Prefettura e la Questura di Latina. In azione gli equipaggi del comando di Latina e dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, che hanno messo in campo una serie di iniziative e servizi supplementari rispetto agli ordinari controlli. Dal 14 al 16 agosto è stato implementato il numero di pattuglie e di agenti presenti sulle arterie più trafficate del territorio (fino a 31 pattuglie presenti) e sono stati predisposti equipaggi di “pronto impiego” da utilizzare in eventuali situazioni emergenziali per prestare assistenza e soccorso agli automobilisti. In quest’ultimo caso sono stati ben 42 i soccorsi prestati sulle strade nell’arco del fine settimana.

Una serie di verifiche sono state poi organizzate anche sui veicoli adibiti a trasporto merci e passeggeri lungo le arterie maggiormente trafficate, quali la Pontina, la via Appia, la via dei Monti Lepini e la Flacca, e sono stati predisposti al contempo ulteriori servizi anche di notte lungo le strade litoranee della provincia, con particolare attenzione alle località balneari in cui si è registrato un incremento di presenze di turisti, come Sabaudia, Terracina, Gaeta, Formia e il lido di Latina, con pattuglie di rinforzo anche nella zona che va Nettuno al Circeo e lungo la tratta Terracina- Formia. Il bilancio complessivo è di quasi 400 veicoli fermati e 445 persone identificate, 65 verbali per violazioni al Codice della strada che vanno dalla violazione di norme comportamentali all’eccesso di velocità fino alla mancanza di assicurazione rca auto. Una patente e due carte di circolazione sono state ritirate mentre sono stati decurtati complessivamente 212 punti dalle patenti di guida. La situazione del traffico è rimasta però sotto controllo e i servizi di monitoraggio hanno portato a ottimi risultati. Solo due gli incidenti rilevati nel weekend dalla polizia stradale: uno con una persona ferita lievemente e un altro che ha invece provocato solo danni materiali alle auto coinvolte e nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

