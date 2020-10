Spaccio al Nicolosi, Brumotti riprende lo spaccio in pieno giorno e fa bloccare i pusher

L'ultimo blitz di Vittorio Brumotti , quello compiuto a Latina nei giorni scorsi dall'inviato di Striscia la Notizia andrà in onda stasera nel tg satirico di Antonio Ricci. Obiettivo di Brumotti il quartiere Nicolosi a Latina e lo spaccio al minuto che avviene nello storico quartiere popolare alle porte del capoluogo pontino.

E' stato proprio un residente a sollecitare l'arrivo dell'inciato in bicicletta. «Non ce la facciamo più. Spacciano continuamente, dalla mattina alla sera. Per strada si vedono tossici, risse… da un certo orario per la paura non si può più uscire di casa: diventa un vero e proprio coprifuoco. Siamo stanchi» ha spiegato il residente nel denunciare lo spaccio che avviene a cielo aperto a due passi da casa sua.

Così Vittorio Brumotti, dopo aver documentato con telecamere nascoste i pusher che in quel quartiere vendono cocaina anche in pieno giorno, domenica 18 ottobre è intervenuto in sella alla sua bici per “riappropriarsi” del territorio. Insieme a lui anche la Polizia che ha identificato i pusher, recuperato diverse dosi di cocaina e denunciato tre malviventi per spaccio. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha concluso il suo servizio tra gli applausi dei residenti. Il filmato andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

