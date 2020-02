Latina, rissa al Nicolosi: undici persone denunciate dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra rissa scoppiata nella notte al quartiere Nicolosi, a colpi di bottiglie di vetro e bastoni. E' accaduto in via Corridoni, nei pressi di un negozio di alimentari. I residenti hanno richiesto l'intervento del 113 e quando gli agenti della Volante sono arrivati sul posto hanno trovato alcuni cittadini bengalesi che hanno segnalato un uomo di nazionalità tunisina che poco prima aveva colpito un lor connazionale. Un altro cittadino tunisino, alla vista delle pattuglie, ha tentato di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato.Dalle informazioni raccolte, la rissa è stata scatenata da futili motivi. Undici i partecipanti, tutti individuati dagli agenti e portati in Questura per l'identificazione. Si tratta di nove bengalesi e due tunisini, alcuni dei quali con precedenti di polizia. Tutti sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa aggravata. Ulteriori accertamenti sono in corso per definire la posizione degli stranieri sul territorio nazionale.