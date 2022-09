Politica in trasferta, video di Coletta a Monza e Lega pontina a Pontida

Una giornata di campagna elettorale spostata nel nord Italia, quella di ieri per le elezioni politiche del 25 settembre, con la Lega a Pontida con il leader nazionale Matteo Salvini e 500 sindaci del Pd a Monza insieme al segretario nazionale Enrico Letta, I Comuni per l'Italia. E decine di simpatizzanti, esponenti politici o rappresentanti del territorio, provenienti da Latina e dai Comuni della provincia pontina.

Uno scontro politico a distanza, tra centrosinistra e centrodestra, spostato sul territorio settentrionale della penisola, in cui i due leader nazionali, Salvini e Letta, hanno incrociato critiche e polemiche, così come hanno fatto, sui social, i pontini.

MONZA

A Monza ha inviato un saluto in video anche il sindaco neo proclamato di Latina, Damiano Coletta, trasmesso all'inizio della manifestazione insieme a quelli di altri colleghi primi cittadini. Coletta è infatti alle prese con una delicata ricerca di una governabilità in assise, dato che le liste del centrodestra hanno ottenuto il 54,54% dei voti e rappresentano la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

«Ho cercato di tutelare soprattutto i diritti e di spiegare perché li tutelavo - ha affermato Coletta - ho cercato di combattere e lottare contro le disuguaglianze sociali e ho cercato sempre di spiegare alla testa della gente perché è importante lottare contro le disuguaglianze. Tanti mi chiedono come si fa a battere la destra per tre volte, nel 2016, nell'ottobre 2021 e adesso con questo supplemento di elezioni in un momento particolare, il 4 settembre: la partita finisce quando l'arbitro fischia, te la devi giocare e ci devi credere ma devi capire anche quali sono i punti di debolezza del tuo avversario e i tuoi punti di forza. In una città come Latina è stato difficile, ma io credo che poi sia stata premiata la pulizia e l'onestà degli intenti e l'aver saputo rappresentare questi valori. Il mio augurio è di crederci e non dare retta ai sondaggi».



PRIMO CONSIGLIO IL 28Ieri intanto è stata pubblicata la convocazione del Consiglio comunale di insediamento, la prima seduta dell'assise in questa nuova parte di consiliatura, per le ore 18 del 28 settembre. Consueto l'ordine del giorno, per una prima seduta di insediamento, tra cui verifica delle cause di eleggibilità, giuramento del sindaco, elezione del presidente del Consiglio, comunicazioni sulla giunta (che non sarà presentata).LA FESTA ANNUALEA Pontida, alla tradizionale e annuale festa della Lega, sono arrivati ieri molti esponenti leghisti pontini, guidati da Claudio Durigon, candidato al Senato della Repubblica, che segnala come «dal Lazio sono partiti più di 15 pullman, 1500 persone» e come in testa, dalla provincia pontina, oltre a lui, ci sia stata anche Giovanna Miele, candidata leghista alla Camera dei Deputati. Durigon stesso ha condiviso sui propri account social, foto e post sulla festa a Pontida, tra cui una con tutti gli esponenti pontini sotto lo striscione Lega Latina e il commento «Ma quanti siamo... mamma che emozione».GLI APPUNTAMENTIntra quindi nel vivo l'ultima settimana di campagna elettorale, che porterà al voto del 25: tra giovedì 22 e venerdì 23 sono previste le chiusure di campagna delle coalizioni e dei maggiori partiti in campo. Tra i primi ad annunciare, a Latina è previsto l'arrivo di Matteo Salvini per le ore 22.15 del 22 al 24mila baci in via dei Cappuccini. Una campagna elettorale per le elezioni nazionali che si è intrecciata con l'avvio della nuova consiliatura di Latina, tale per cui il sindaco neo proclamato ha preferito rinviare all'ultimo la prima seduta di Consiglio.