Più di tre ettari di macchia mediterranea distrutti da un incendio a Itri

I vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta sono intervenuti a Itri per un incendio sul Monte Grande, dove le fiamme stavano divorando una vasta area di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, condotte anche con l’ausilio di un velivolo della Regione Lazio e coordinate dal personale dell’Aib (l’ex Corpo Forestale ) con la collaborazione dei volontari della Protezione civile, sono state completate in giornata.



Il bilancio è stato pesante: circa tre ettari e mezzo di vegetazione sono andati distrutti dalle fiamme. Non si sono registrati danni a persone, animali e cose. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA