Perseguitavano le ex compagne, due uomini arrestati per stalking dai carabinieri

Due arresti da parte dei carabinieri per reati persecutori nei confronti di donne, il cosiddetto stalking. A Fondi i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 54 anni che ha commesso una serie di violazioni dopo che gli era stato notificato il divieto di avvicinamento all’abitazione ed ai luoghi frequentati dall'ex compagna.



Ad Aprilia, invece, gli uomini della stazione di Campoverde hanno tratto in arresto, anche qui eseguendo una ordinanza di custodia cautelare, un uomo di 38 anni, ritenuto responsabile di reiterati comportamenti persecutori nei confronti dell’ex coniuge, consistiti in continue azioni di molestie, pedinamenti, violenze e minacce, che hanno cagionato nella donna un perdurante stato di ansia e paura.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



