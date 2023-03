Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada dentro un canale: conducente trasportato al Goretti

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, questa mattina una city car guidata da un uomo di mezza età che viaggiava su Strada Piccarello è finita fuori strada all’altezza della curva prima di imboccare la Pontina, a Latina.

L’auto è caduta all’interno di un canale a bordo strada e per l’uomo al volante si è reso necessario il trasporto in ambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti, fortunatamente in condizioni non gravi.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, la Polizia Locale, intervenuta per effettuare i rilievi del caso e far riprendere la viabilità sul tratto di strada. Nessun’altra vettura è stata coinvolta nel sinistro.