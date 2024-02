Commissariato il Parco nazionale del Circeo, nominata Emanuela Zappone

Commissariato il Parco Nazionale del Circeo. Un provvedimento di cui si vociferava da tempo e che è stato stabilito con un decreto di mercoledì del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Una decisione che giunge a pochi giorni dal 90° compleanno del Parco Nazionale del Circeo. Al posto di Giuseppe Marzano è stata nominata come commissario Emanuela Zappone per un periodo di 6 mesi rinnovabili.

Assumerà sia i poteri del presidente che quelli del consiglio direttivo. Era già successo in passato che l’Ente Parco venisse commissariato e ci sono dei precedenti relativi anche al Parco Nazionale del Pollino e del Vesuvio ma per motivazioni differenti.

Emanuela Zappone è ex assessora al Comune di Terracina ed è stata candidata alle ultime regionali per Fratelli d'Italia, ma non è stata eletta.