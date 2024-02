Lunedì 5 Febbraio 2024, 11:37

La quarta edizione della Legea Maratona Maga Circe è stato un successo con 700 partecipanti alla prova di 42,195 km, Numero salito oltre i 2.000 considerando le altre distanze competitive e la passeggiata per le famiglie.

La gara partita da San Felice Circeo e arrivata a Sabaudia, ha assegnato il titolo di campione italiano di maratona a Giacomo Esposito, atleta trevigiano dell'Atletica San Biagio che ha tagliato il traguardo in due ore 22'24'', e all'atleta partenopea Alessia Tuccitto (Caivano Runners) che ha fermato il rilevamento cronometrico in due ore 45'53''. Il podio maschile è stato completato da Hajjaj El Jebli (Asd Atletica Vomano, 2 ore 27'29'') e da Michele Belluschi Grottini Team Recanati (2 ore 27'51''). Quello femminile d alla riminese Federica Moroni della Dinamo Sport (due ore 49'50'') e da Giulia Sommi (Pro Patria Milano, 2 ore 50'58'').Tra le donne il podio del campionato italiano è coinciso con quello assoluto, nella prova maschile il miglior tempo è stato quello di Jean Baptiste Simukeka (Orecchiella Garfagnana, 2h 22'06'') arrivato davanti a Giacomo Esposito per 18 secondi.Primo tra gli atleti pontini Danilo Paniccia (Podistica Avis Priverno) 39esimo assoluto mentre tra le donne la prima è stata Agnieska Wojtal (Fitness Montello), in 123esima posizione.«Abbiamo portato in gara venti differenti nazioni grazie all'omologazione del percorso nel World Athletics Global Calendar e voglio sottolineare il perfetto coordinamento tra le forze dell'ordine e le amministrazioni di Sabaudia e San Felice Circeo - ha commentato l'organizzatore Davide Fioriello - ringrazio la Federazione, gli sponsor e tutti quelli che hanno reso possibile questo evento dai direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin ai tanti collaboratori».Per la competitiva di 28 km vittoria di Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà Roma) 1h41'27''. Tra le donne la prima è stata Eleonora Gardelli (Moving, 2h00'10''). Nei 10 km primi Alessio Tanfoni (S.S. Lazio Atletica Leggera 30'33'') e Silvia Gaffi (Runner Trainer).