Incendio al porto del Circeo, tre yacht in fiamme sul molo 1. La sindaca: «Situazione non ancora in sicurezza»

Un drammatico incendio è in corso al porto di San Felice Circeo, nota località turistica della provincia di Latina. Uno yacht di 20 metri ha preso fuoco dopo dopo le 20 per cause ancora in fase da accertamento: le fiamme si sono propagate anche ad altre due imbarcazioni.

Incendio al porto del Circeo, cosa è successo

I tre natanti sono ormeggiati al molo numero 1, quello riservato alle barche più grandi.

Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso e sono complicate dal maltempo che sta imperversando in questo momento su tutta la costa. Uno degli yacht ha rotto gli ormeggi e i soccorritori stanno avendo difficoltà a tenere a bada le fiamme.

Sul posto anche sei agenti di polizia locale e i carabinieri di San Felice Circeo. La sindaca Monia Di Cosimo sta seguendo le operazioni in stretto contatto con le forze dell'ordine: «La situazione non è ancora in sicurezza».