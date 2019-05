Pallanuoto, Latina a Messina, Damiani: «Ci giochiamo un posto nei play off»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferta da brividi quella che porterà domani (sabato 11 maggio) la Pallanuoto Latina a Messina per il big match contro la rappresentativa della Unime alle 15 presso la piscina della Cittadella Universitaria dello Sport .Si tratta dell’ennesimo scontro diretto che la classifica del campionato di serie A2, girone Sud, ha riservato ai ragazzi di capitan Lapenna proprio nella fase finale. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare e i nove punti in palio possono ancora stravolgere quella che sarà la griglia dei play off, lasciando fuori una (o due) delle protagoniste del campionato.Infatti escludendo Salerno che a quota 44 con una partita in meno, difficilmente potrà essere raggiunto, restano quattro squadre a contendersi i tre posti per la griglia dei play off. Latina, ancora seconda con 40 punti seguita da Pescara a 39, Telimar Palermo a 38 e Roma Vis Nova a 37. Quattro squadre, tre punti di scarto con nove punti ancora a disposizione. Vietato sbagliare, quindi.E già da domani si potrebbe avere una prima indicazione sul finale di stagione. Latina, delle quattro ha sicuramente il compito più duro contro la Unime mentre Pescara affronterà la penultima Crotone (8), Palermo se la vedrà con la nona, Studio Senese (14) e la Roma Vis Nova sarà a Catania contro il fanalino di coda della classifica Muri Antichi (7).Ma a rendere più pericoloso l’avversario di Latina (che all’andata vinse di misura ad Anzio 9-8) c’è il fatto che i siciliani, attualmente sesti a quota 33, con una eventuale vittoria vedrebbero riaccendersi le speranze per agguantare i play off. E quindi daranno il massimo del massimo.Un quadro della situazione davvero complicato che oltre alla carica agonistica mette sulle spalle delle squadre in lizza per i play off promozione una enorme pressione che, si sa, non aiuta certo a giocare con serenità.“Ormai tutte le partite rimaste sono così - commenta coach Maurizio Mirarchi - decisive per la classifica. Andiamo a Messina con la convinzione di poter far bene. Giocheremo una partita dura affrontandola come sempre con concentrazione e tanto cuore”.“Andiamo a Messina a giocarci un posto nei play off - aggiunge il presidente Francesco Damiani - Sembra strano ma è così. Disputiamo un campionato straordinario che a tre giornate dalla fine non dà ancora certezze, tutto è in gioco. Mi aspetto dai ragazzi una prova di carattere, visto che una vittoria a Messina significherebbe ipotecare un buon piazzamento nei play off”.