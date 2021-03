Pallamano, rinviata la sfida tra Cassa Rurale Pontinia e Santarelli Cingoli

E' stata rinviata la sfida valida per la 21esima giornata del turno infrasettimanale della serie A Beretta tra Cassa Rurale Pontinia e Santarelli Cingoli che era in programma mercoledì 3 marzo. Il motivo è legato ad alcuni casi di positività riscontrati nella squadra marchigiana, che aveva già saltato i suoi tre precedenti confronti con Brixen, Padova e Cassano Magnago. Il Pontinia di Giovanni Nasta è reduce dal blitz di Nuoro che ha confermato Barbosu e compagne al quinto posto in classifica con 22 punti a -4 dalle siciliane dell'Erice, che occupano l'ultima piazza play-off. Rinviata al prossimo 10 marzo anche il match tra la capolista Jomi Salerno e il Nuoro, in seguito all’isolamento fiduciario disposto dalle autorità sanitarie per la formazione sarda. Le campane provengono da un successo esterno contro le venete del Guerriere Malo, in cui il terzino fondano Ramona Manojlovic (miglior giovane d'Italia) è risultato ancora una volta top scorer con 9 reti: attualmente è settima tra le cannoniere della massima serie con 103 gol.

