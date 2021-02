© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAMANOUn riconoscimento che certifica l'eccellenza, la crescita e la maturazione di un talentonato e cresciuto a Fondi che sta scalando passo dopo passo le vette nazionali. Tra le realtà emergenti della serie A Beretta spicca il nome del terzino-centrale della Jomi Salerno, Ramona Manojlovic, che ieri è stata indicata come miglior giovane assoluta nell'ambito dei prestigiosi FIGH Awards 2020, i premi dedicati ai giocatori che più si sono distinti nel panorama della pallamano italiana durante l'ultimo anno. Gli allenatori di serie A hanno contribuito a individuare i primi tre nominativi di ciascuna categoria, ma sono stati poi i fan sui vari canali social - Instagram, Facebook e sul sito federale figh.it ad effettuare l'ultimo step, quello definitivo.La 19enne pontina è anche la top scorer della squadra campana, attuale capolista del torneo con 30 punti, +2 sul tandem composto dalle altoatesine del Brixen Sudtirol e dalle trevigiane dell'Oderzo. Per lei è stato un vero e proprio plebiscito. Ha collezionato 1.573 voti staccando nettamente le compagne d'azzurro Michela Notarianni (782) - la centrale del Nuoro, nativa di Fondi dove ha disputato tutta la trafila fino all'esordio in A2 - e l'ala destra Vanessa Djiogap (753) del Cellini Padova. «E' una emozione unica confessa Ramona, di origini croate, che si è piazzata anche seconda tra le migliori giocatrici assolute con 1.230 punti dietro soltanto la fuoriclasse della Nazionale Giada Babbo (Brixen) che ha toccato quota 1.295 Il primo pensiero va a tutte quelle persone che mi hanno scelta. Questo premio può essere un incentivo e un motivo di sprone sul piano personale anche per il resto della stagione. Una gratificazione che mi dà la possibilità di continuare ad allenarmi ancor più duramente per arrivare ai miei obiettivi». La Manojlovic è un vero cecchino. Il suo bottino parla chiaro: sesta nella classifica cannonieri con 94 centri in 16 giornate, la migliore nella Jomi Salerno, plurititolato club che vanta in bacheca 7 scudetti, 5 Supercoppe e 6 Coppe Italia. Quest'ultima competizione celebrerà dal 12 al 14 febbraio a Salsomaggiore Terme (dove la figlia d'arte riceverà il premio) le attese Final Six con le biancoblu di Laura Avram, che, già in semifinale, sfideranno la vincente tra le siciliane dell'Erice e la Cassa Rurale Pontinia.Andrea Gionti