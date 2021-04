Sovraindebitamento, nuovo appuntamento con l'Ordine dei commercialisti

E' in programma oggi, giovedì 15 aprile, dalle 14 alle 19 in diretta streaming sulla piattaforma "seac cefor", la quinta giornata del corso gratuito, giunto alla sua quarta edizione, in tema di sovraindebitamento, economia aziendale e revisione legale dei conti, promosso dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Corso per gestire aziende confiscate e sequestrate: 35 i posti...

L’evento, aperto a tutti gli iscritti all’albo pontino e agli studenti della facoltà di Economia e Commercio della sede di Latina dell’Università “Sapienza” di Roma, è valido per la formazione professionale continua e si aprirà con i saluti del presidente dell’Ordine di Latina, Efrem Romagnoli.

Relatori dell’incontro: Federica Ricci, ricercatore economia aziendale presso “Sapienza” di Roma, sede di Latina e Andrea Giorgi, presidente della commissione sovraindebitamento dell’Ordine di Roma.

Ultimo aggiornamento: 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA