Sovraindebitamento, corso dell'Ordine dei commercialisti per iscritti e studenti

Si terrà venerdì 9 aprile, dalle 14 alle 19, la quarta giornata del corso gratuito “Approfondimento su sovraindebitamento, economia aziendale e revisione legale dei conti” - organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina in collaborazione con la facoltà di Economia dell’università La Sapienza di Roma - sede di Latina e con il supporto dell’associazione Commercialisti formazione e socialità.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Corso per gestire aziende confiscate e sequestrate: 35 i posti...

Il corso gratuito, aperto agli iscritti all’Ordine di Latina (anche praticanti) e agli studenti della facoltà di Economia, si svolgerà interamente in modalità telematica ed è valido per l’aggiornamento biennale sul sovraindebitamento (2021-2022), per l’adempimento dell’obbligo annuale formativo in materia di revisione legale dei conti e per la formazione professionale continua dei commercialisti ed esperti contabili.

I lavori si apriranno con i saluti del presidente dell’Ordine pontino, Efrem Romagnoli e di Valerio Raffaelli, presidente dell’associazione Commercialisti formazione e socialità. Relatore dell’incontro sarà Giancarlo Grossi, dottore commercialista e presidente dell’Ordine di Pescara, nonché revisore legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA