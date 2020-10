Latina, operazione "Scheggia": scatta la sorveglianza speciale per Gina Cetrone e il marito

E' stato eseguito questa mattina dai poliziotti della divisione Anticrimine di Latina il decreto della misura di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un anno, a carico dell'ex consigliera regionale e del marito Umberto Pagliaroli . Per quest'ultimo, attualmente ristretto ai domiciliari, la misura preventiva resta sospesa nelle more della conclusione della misura cautelare. La coppia era stata arrestata lo scorso gennaio nell'ambito dell'operazione Scheggia condotta dalla squadra mobile di Latina, insieme ai vertici della famiglia Di Silvio , Armando e i figli Gianluca e Samuele. Tutti gli indagati sono a vario titolo accusati di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, reati aggravati dal metodo mafioso.

Estorsione, al via il processo a Gina Cetrone e ai Di Silvio

Il Tribunale di Roma ha confermato la gravità delle condotte della Cetrone e di Umberto Pagliaroli, "consistenti nell’ intimidazione commessa ai danni di un imprenditore in evidente stato di difficoltà e nel patto con esponenti di un gruppo criminale per la gestione della campagna elettorale e la disinvoltura da essi dimostrata nell’avvalersi di personaggi pericolosi per il raggiungimento dei propri obiettivi, indicativi di un pericolo attuale e concreto di reiterazione".

