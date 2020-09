Post a favore degli assassini di Willy, identificato e denunciato l'autore

Il messaggio era inequivocabile, a favore dei fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Duarte. Lo aveva tolto provando a ritrattare, ma non gli è servito nemmeno usare lo pseudonimo Manlio Germano - il sottosegretario interpretato da Claudio Amendola nel film “Caterina va in città” del regista Virzì - a farla franca. Né utilizzare provider esteri. E' stato identificato e denunciato per intolleranza razziale un giovane di 23 anni, originario della provincia di Treviso, al termine di complesse indagini della Polizia di Stato. Lo studente universitario, esperto di informatica, aveva “postato” il suo odio e la sua intolleranza razziale arrivando a definire “eroi” gli assassini per “aver ucciso una persona di colore”, definendolo “scimpanzé” .

Oltre ad aver creato un personaggio virtuale, il giovane si connetteva ai social network attraverso provider esteri, addirittura utilizzando tecniche di anonimizzazione in grado di mascherare le tracce informatiche della navigazione, convinto che sarebbe stato impossibile rintracciarlo.

All’esito di un’ attenta e meticolosa indagine, espletata attraverso le più moderne tecniche di analisi informatica e di ricostruzione del traffico telematico, resa ulteriormente complessa dalle connessioni sui provider esteri, la Polizia Postale di Roma e Latina con la collaborazione dei colleghi specialisti di Firenze, è riuscita comunque a risalire all’autore dello spregevole post, a rintracciarlo presso un albergo del capoluogo toscano ed a deferirlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che coordina le indagini.

