Omicidio a Sermoneta, ragazzo di 30 anni accoltellato durante una festa

Omicidio questa mattina a Sermoneta, non si conoscono ancora i dettagli del delitto, secondo le prime informazioni una persona è stata accoltellata e in seguito alle gravi ferite riportate è deceduta.

L'omicidio è avvenuto in una casa in via Dormigliosa dove si stava svolgendo una festa tra stranieri. La vittima dovrebbe essere un uomo di origine nigeriana di circa 30 anni.

Il luogo in cui è stato trovato il cadavere è stato isolato dai militari per eseguire i rilievi e gli accertamenti da parte dei miliari. Indagano i carabinieri della stazione di Sermoneta e della sezione operativa di Aprilia.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e il contesto in cui è maturata. Il primo passaggio fondamentale sarà stabilire chi era presente nell'abitazione dove è avvenuto il delitto, ascoltando eventuali testimoni.