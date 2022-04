Nuovo dono per l'ospedale di Formia dall'associazione "La vita è bella"

Nuovo carrello per la cardiologia di Formia, regalato dall'associazione "La vita è bella" all'ospedale Dono Svizzero. Si tratta di uno strumento utilizzato per le medicazioni e il giro visite, consegnato nei giorni scorsi dal presidente Salvatore Corrado alla presenza del vice direttore sanitario Nunzio Manciagli, del dirigente di cardiologia Raffaele Papa e della coordinatrice Annamaria Izzo.

La donazione è frutto della raccolta fondi organizzata dall'associazione che dal 2010, grazie a un gruppo di ragazzi «si impegna per amore verso la propria città, nell’organizzazione di eventi soprattutto nel settore culturale e musicale».

Tra queste riportare alla luce l’antica tradizione dello “Sciuscio”, una caratteristica serenata di fine anno, nata nel corso del 1800, nella Terra di Lavoro, dove si costituivano formazioni occasionali di amici e conoscenti, attrezzati dei più svariati strumenti artigianali per portare l'augurio del nuovo anno in giro per le case. Ogni anno, in concomitanza con questo evento, l’Associazione organizza anche alcune iniziative benefiche e di volontariato.