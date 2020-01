Nuovi pasticceri crescono, un successo il corso Cna per la lavorazione artistica del cacao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi pasticceri crescono in provincia di Latina. Si sono concluse le prime 200 ore di aula del corso di formazione - che si è tenuto a Gaeta - finanziato dalla Regione Lazio attraverso il bando mestieri e promosso e realizzato dal centro di formazione Oescmi (Osservatorio economico per lo sviluppo della cultura manageriale d’Impresa) di Gaeta e Cna Latina. Il corso - per formare nuovi operatori della produzione di pasticceria con competenze specifiche nella lavorazione artistica del cacao - proseguirà con successive 300 ore di tirocinio formativo in azienda.«Imparare un mestiere rimane la chiave per trovare un lavoro. Siamo in un territorio ricco di eccellenze ma dobbiamo trasformare le nostre vocazioni in esperienze e nuove competenze» - dice il direttore di Cna Latina, Antonello Testa. , evidenzia come la Cna di Latina ha promosso e sta realizzando un corsoA fare da docenti alcuni tra gli imprenditori più di successo nel settore come Francesco e Sebastiano Fiortini dell'azienda Chocolart di Itri e Giuseppe Antonio Di Ciaccio dell'impresa specialità dolciarie di Gaeta.«Oggi in Italia, secondo dati Isfol - aggiunge Antonello Testa - quasi il 60 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni che ha frequentato un percorso di istruzione e formazione professionale ha un impiego a tre anni dalla conclusione del corso e immediatamente dopo aver terminato il percorso lavora il 50 per cento degli allievi. La Cna di Latina è un'associazione di oltre duemila piccole e medie imprese e vanta eccellenze imprenditoriali di grande pregio in diversi settori come in quello della lavorazione e produzione dei dolci e del cioccolato che attraverso queste azioni mettiamo a disposizione dei giovani per formare nuovi imprenditori e rafforzare il nostro tessuto economico e sociale».