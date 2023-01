Nevica sui Lepini e Aurunci: disagi a Rocca Massima e Maenza, a Formia chiusa la strada del Redentore

Sta nevicando da ore su tutta la fascia montana della provincia di Latina. La neve sta cadendo anche a quote relativamente basse e creando disagi in diversi centri. A Maenza (350 metri sul livello del mare) la coltre bianca ha coperto il paese: la protezione civile è impegnata nel recupero di due ragazzi che con la loro auto sono rimasti bloccati in una zona sopra al paese. Situazione analoga anche a Roccamassima (750 metri) dove sono già al lavoro alcuni mezzi spalaneve e dove un pullman del Cotral è uscito di strada senza per fortuna conseguenze, ma il mezzo è rimasto bloccato e anche lì sta intervenendo la protezione civile. Neve anche a sud, sui Monti Aurunci. A Formia il Comune ha apena emesso una ordinanza che dispone la chiusura della strada che sale verso il Redentore, ormai completamente sotto la neve. Coperti di neve tutti i rilievi a compincare dal Monte Seprevisa che con i suoi 1536 metri è il più alto della provincia.