Malore sulla Pontina, non ce l'ha fatta l'ex dirigente della Virtus Basket Aprilia Fabio Gabanella

Dopo tre mesi in ospedale, non ce l'ha fatta l’ex dirigente della Virtus Basket Aprilia Fabio Gabanella. A gennaio scorso, il 57enne di Aprilia accusò un malore mentre si trovava alma guida della sua auto percorrendo la 148 Pontina. Da quel giorno, dopo essere stato soccorso dal 118, era in ospedale. Il decesso è avvenuto ieri sera alle 23.00.



La società Virtus Aprilia lo ricorda con commozione "Ti ricorderemo com'eri: fiero, divertente, ironico, unico, appassionato e pieno di vita" scrive la società apriliana di basket. Ci mancherai moltissimo; – aggiungono – per te sarà sempre riservato un posto sugli spalti, perché la tua vicinanza la sentiremo in qualunque modo. Ciao Gabba".