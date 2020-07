Nella giornata odierna dopo l'assemblea dei soci è stato ufficializzato presso la sede legale della società il nuovo consiglio direttivo del Monte San Biagio. Al posto dell'ex patron Alessandro Maddaluna, che ha lasciato dopo sei anni la massima carica (resterà comunque nel ruolo di presidente onorario), subentra l'immobiliarista romano Cesare Del Conte, che sarà affiancato dalla vice presidente Daniela Manfredi. Le altre figure saranno Piero Cruciani (cassiere) e Angelo Mastromatteo (segretario).

«Siamo sicuri che le nuove cariche elettive lavoreranno con spirito di collaborazione e partecipazione consentendo alla società di raggiungere importanti obiettivi e risultati sia in ambito territoriale che nazionale. All’unanimità è stata scelta la figura di Alessandro Maddaluna come presidente onorario per sottolineare ancor di più l’importanza della nostra squadra e per dare un significativo contributo all’insegna della continuità. Noi siamo pronti», commenta il nuovo numero uno del club biancoverde. In precedenza Del Conte aveva chiuso la trattativa con lo staff tecnico. L'ex Itri, Giorgio Minieri, sarà il nuovo allenatore, con Gaetano Fiore (altro reduce dall'esperienza in terra aurunca) direttore sportivo, mentre Fabio Stravato ricoprirà il ruolo di direttore generale. Infine il terracinese ex Formia, Angelo Scirocchi, sarà il responsabile della segreteria e Giulio Rizzo coordinerà il settore giovanile.

Vedi anche > Monte San Biagio, Maddaluna: «Il finale è tutto da scrivere»

«Ringrazio nuovamente tutti per la fiducia a dimostrazione del fatto che la nostra società sportiva rappresenta un punto di riferimento preciso per quanti guardano allo sport come valore trainante per la vita dei giovani del nostro territorio - prosegue Del Conte - Un grazie particolare va al sindaco Federico Carnevale e al mio predecessore Alessandro Maddaluna che sin dal primo incontro mi hanno dimostrato lealtà, fiducia e spirito di attaccamento al proprio paese. Forza Monte San Biagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA