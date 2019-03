Monte San Biagio, Maddaluna: «Il finale è tutto da scrivere»

Il presidente del Monte San Biagio, Alessandro Maddaluna, si fa sentire manifestando tutto il proprio disappunto sul proprio profilo Facebook dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Suio Minturno: «L'alba di un lunedì molto difficile - esordisce il numero uno biancoverde - Un sapore amaro che non abbandona il palato né la mente, un risultato che non ti aspetteresti mai, non osi neanche pensarlo. Siamo umani e la sofferenza fa parte della vita, ma quando arriva lascia senza fiato, senza parole. Ecco, ieri ho ripercorso 5 anni di presidenza del Monte San Biagio e non ho trovato nessuna sconfitta subita per 6 a 0. Capita e può capitare a tutti, ma delusione e sofferenza così forte non si sopporta, s'incunea in tutti i pensieri e l'alba diventa tramonto. Ognuno è artefice del suo destino, ognuno faccia mea culpa e ognuno prosegua come meglio crede il suo cammino. Il finale è tutto da scrivere, adesso sta a voi squadra trovare le parole giuste per finire questo campionato».

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA