Minaccia e aggredisce moglie e figlio con un coltello: arrestato dai carabinieri

Ha minacciato moglie e figlio con un coltello ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minacce e molestie.



Si tratta di un uomo di 48 anni, residente a Fondi, che per futili motivi, aveva offeso, minacciato e aggredito con un coltello la moglie di 46 anni e il figlio di 17. Da tempo li maltrattava ma stavolta ha superato il limite, arrivando a brandire l'arma nei loro confronti.



Le grida provenienti dall'abitazione hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Terracina sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo, mentre madre e figlio sono stati soccorsi da personale dell'Ares 118. Se la caveranno, per fortuna, con una decina di giorni di prognosi e un grande spavento. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



