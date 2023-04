Mense ospedaliere, verifiche dei Nas: carenze igienico-sanitarie in tre strutture

Controlli dei Nas nelle cucine e nelle mense ospedaliere della provincia di Latina. Ad essere controllate, sia le strutture pubbliche sia quelle private.

Ventiquattro in tutto tra Latina e Frosinone. La metà dei controlli c'è stata nella provincia pontina, con tre mense risultate non conformi per carenze igienico-sanitarie e strutturali e per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp e di tracciabilità degli alimenti. Interessata la Asl per le prescrizioni di competenza volte al ripristino dei requisiti di legge. Le sanzioni ammontano a 3.500 euro.

Delle 12 aziende controllate a Frosinone, 5 sono risultate non conformi sempre per inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali. Sanzioni per 1.000 euro ed anche in questo caso è stata interessata la Asl.