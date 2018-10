Aperta la cassaforte al Sert di Priverno, rubati metadone e altri medicinali

Caccia ai ladri che hanno rubato i medicinali all'interno degli ambulatori del Sert di Priverno, in piazza Martiri d'Ungheria, mentre medici e assistenti stavano lavorando. Gli assistenti in procinto di iniziare la terapia con il metadone e subtex ad alcuni tossicodipendenti si sono accorti che la cassaforte era aperta e non c'erano più i medicinali. Immediatamente sono stati chiusi gli ambulatori e avvertriti i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti con una pattuglia. Non si conosce ancora il valore dei medinali rubati, ma dalla struttura di Piazza Martiri d'Ungheria di parla di una cifra considerevole. © RIPRODUZIONE RISERVATA