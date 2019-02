Medici o passacarte? Giurano i nuovi iscritti all'Ordine di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Medici o passacarte” Qual è il ruolo del Medico? Il cittadino come lo vuole? E' il tema sul quale si confronteranno, sabato 9 marzo, i neo iscritti all'Ordine di Latina e i medici che svolgono la professione da oltre 40 anni. Un appuntamento annuale che mette insieme i giovani - al termine di un breve corso di formazione presso lo stesso Ordine - e chi da una vita è medico. Tra loro saranno premiati, presso la Curia vescovile a partire dalle 10, Eugenio Varcasia a 70 anni dalla lauera e Luigi Merola, 60 anni dopo la laurea.Ad aprire la cerimonia, la banda musicale comunale Gioacchino Rossini Città di Latina e dopo i saluti di rito, si proseguirà con la consegna del codice deontologico, del bastone di Esculapio d’argento per i neoiscritti medici ed odontoiatri e dell’Esculapio d’oro per i medici e gli odontoiatri meno giovani. La cerimonia si concluderà con la lettura solenne del giuramento professionale.Ma ci sarà anche un confronto, come spiega il presidente dell'Ordine, Giovanni Maria Righetti: «Cercheremo di riflettere su cosa ci si aspetta davvero dal medico, se è più comodo un semplice passacarte o se davvero il cittadino preferisce avere un parere professionale anche “diverso” dalle proprie aspettative, argomento che ci porta a toccare, anche quest’anno, diversi aspetti della professione medica – prosegue – durante la cerimonia ricorderemo anche gli argomenti che nel corso di questi dieci anni abbiamo trattato per cercare di porre sempre di più la nostra professione al servizio della società».