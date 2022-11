Maltempo, allerta arancione: chiudono le scuole a Latina e provincia

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta arancione per forte maltempo e temporali sulla regione Lazio, a causa di un violento nubifragio previsto stanotte e per l'intera giornata di martedì 22 novembre 2022. Tra le zone più a rischio sono quelle del basso Lazio e, in parte, quelle che comprendono Roma e provincia.

Forte preoccupazione desta la provincia di Latina, dove il maltempo si abbatterrà con violenza, come già accaduto nei giorni scorsi sul litorale pontino, in particolare sulla città di Formia che è stata allagata.

In queste ore i sindaci dei vari Comuni stanno firmando le ordinanze di chiusura delle scuole. Il primo è stato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha subito anche aperto il Centro Operativo Comunale. A seguire Formia, Latina, Fondi, Minturno, San Felice Circeo e man mano si stanno aggiungendo altri centri pontini con le apposite ordinanze.