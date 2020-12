Luminarie più belle, la sfida finale sarà tra Minturno e Pontinia. Più di 100mila voti sul sito del Messaggero

Sfida finale per le luminarie più belle della provincia di Latina tra Minturno e Pontinia, a partire da domani mattina e fino alle 16 di martedì, 22 dicembre. I contatori del sito ilmessaggero.it, per le semifinali del contest che ha interessato 16 comuni, si sono fermati oggi alle 16, decretando l'esclusione di Fondi, battura da Minturno, e di Terracina, sconfitta da Pontinia, dopo una giornata in posizioni "testa a testa".

I DATI

Le luminarie di Minturno hanno perso il titolo delle più votate, ma hanno battuto per soli 20 voti quelle di Fondi. Minturno ha incassato 20.284 voti (50,02%); Fondi si è fermata a 20.264 preferenze (49,98%). Gli addobbi di Pontinia sono stati i più cliccati, conquistando 31.599 preferenze (50,7%), mentre quelli di Terracina hanno incassato 30.966 voti (49,3%), con uno stacco in negativo di 633. La competizione, lanciata dal Messaggero, nella sola fase delle semifinali ha totalizzato 103.113 click.

LA FINALE

La gara ripartirà domani mattina. In finale Minturno e Pontinia. Si potrà continuare a votare sul sito il Messaggero.it, fino al 22 alle ore 16.

