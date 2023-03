Videofestival live, il contest per gli artisti italiani giunge alla sua 26° edizione: cercasi nuovi talenti

Continua il grande successo dei talent musicali trainati dalle grandi produzioni, come XFactor e The Voice, e fra i più ambiti sul territorio nazionale, torna il Videofestival live con la nuova 26° edizione ricca di importanti opportunità per le nuove generazioni di artisti e per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco di fronte ai più grandi professionisti del settore discografico.



I vincitori di ogni categoria, oltre alla possibilità di esibirsi sui più importanti palchi, usufruiranno di ambìti premi come show cases durante il 74° Festival di Sanremo, realizzazione di videoclip e pacchetti promozionali artistici personalizzati.

L'evento

Il Videofestival live è nato nel 1996 da un'idea di Gianni Lardera e in partnership con Radio Italia solo musica italiana grazie all’amico Franco Nisi. Già dai primi anni l’evento, che originariamente era un tour nelle piazze d’Italia, metteva in evidenza voci e volti nuovi dando loro la possibilità di affacciarsi al mercato discografico. "Le iscrizioni per questa edizione -spiega Lardera- sono aperte fino al 31 Marzo (salvo eventuali proroghe) ed è possibile partecipare in una delle sei categorie: giovani, emergenti, nuove proposte, cantautori, senior e performer di musical. Dopo i primi casting che si terranno in 30 città italiane (vedi elenco sempre in aggiornamento nel sito ufficiale www.videofestivallive.it ), le fasi finali sono previste la prima settimana di settembre nel contesto di “Imola in Musica”. Una fra le sorprese innovative di questa edizione (ancora in fase organizzativa) sarà la possibilità per tutti i finalisti di vivere un’ulteriore esperienza esibendosi su una nave da crociera.

Il contest

Un contest dunque, che rappresenta una vera e propria vetrina: «Abbiamo avuto l'onore -ricorda Lardera- di avere sul nostro palco prima del successo: Mamhood che giovanissimo, si esibì da noi dando il via a una carriera strepitosa; una giovanissima Shari che quest’anno ha partecipato al 73° festival della canzone italiana di Sanremo; Francesco ed Elena Faggi che dopo il Golden buzzer di Italia’s got talent sono stati protagonisti sul palco di Sanremo nel 2021. Anche Thomas, a soli 14 anni ha partecipato alle finali nazionali del Videofestival live e oggi ha già accumulato una serie significativa di esperienze musicali sui media e sui pachi più importanti… questi alcuni dei nomi che abbiamo avuto modo di ascoltare e proporre in anteprima».

Ovviamente, di indiscutibile professionalità anche la commissione artistica atta ad ascoltare e valutare le esibizioni degli artisti partecipanti. A breve saranno pubblicati i nomi di questa edizione ma è bene ricordare che le presenze delle scorse edizioni vantavano fra gli altri, personaggi del calibro di Mara Maionchi, Roby Facchinetti, Enrico Ruggeri, Dario Salvadori, Stefano D’Orazio, Ivan Cattaneo, Vittorio Matteucci, Alexia e altri personaggi meno noti al grande pubblico ma di grande riferimento nel settore dell’editoria, del management e della produzione discografica.

«Per partecipare basta compilare il modulo nel sito - conclude Lardera - ed è bene evidenziare che chi partecipa al Videofestival live lo fa coltivando un sogno e coltivare i sogni significa rincorrerli. La musica è arte e l'arte va sempre inseguita; a tutte le età».