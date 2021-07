La città del futuro per i giovani: il contest

Giovedì 29 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Creare le condizioni per evitare che i giovani abbandonino Latina. Questo il tema di Exo elevator pitch contest che culminerà domani con la presentazione dei progetti migliori sul palco dei giardini interni del Comune.

Il contest affronta 3 temi strategici per il futuro del territorio con un unico obiettivo: rendere Latina una città da cui un giovane intraprendente non senta la necessità di dover andare via. I 5 migliori progetti, arrivati alla fase finale, saranno presentati davanti a una giuria di autorevoli personalità del territorio. Il vincitore avrà la possibilità di sviluppare il proprio progetto coadiuvato dal Comune di Latina e da Exo.

Tra i temi il ReBranding Latina. «Nell'immaginario comune - spiegano i promotori - soprattutto dei giovani, Latina è vista come una città provinciale e poco dinamica dal punto di vista delle opportunità offerte. E' quindi naturale che un giovane ambizioso fatichi a prendere in considerazione la possibilità di rimanere sul territorio e spesso preferisca andare via.

E' però altrettanto noto che il territorio ha forti potenzialità, riconosciute anche a livello nazionale e internazionale. Per citarne alcune: il settore farmaceutico, il patrimonio paesaggistico ed una popolazione giovane. La sfida è quella di trovare il modo di emancipare Latina dall'immagine che si è creata nel tempo e renderla più attrattiva sia per chi la abita ma anche per chi la guarda dall' esterno; un brand che renda fieri i giovani di Latina della propria città».

I progetti e le idee saranno presentati attraverso filmati e slide dagli stessi autori. «Crediamo - spiegano gli organizzatori - che l' ambiente giusto per l' innovazione sia quello della collaborazione e dello scambio di idee e progetti: in una frase connettere per innovare. Due aspetti sono essenziali nello specifico: la capacità di creare sinergie tra i giovani innovatori e di generare occasioni di incontro con i finanziatori, le imprese e le istituzioni del territorio».

