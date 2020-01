Lotteria Italia, 33 premi nel Lazio: record negativo per la provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente da fare, neppure un biglietto vincente della Lotteria Italia tra quelli acquistati in provincia di Latina. Un vero record negativo per un territorio sempre baciato dalla fortuna. Al termine dell'estrazione dei premi di prima, seconda e terza categoria, Latina è l'unica provincia del Lazio a restare a bocca asciutta. Roma l'ha fatta da padrona, conquistando non solo il terzo premio, ma anche cinque premi da 100 mila euro tra i 20 di seconda categoria, quattro dei quali venduti in città e uno in provincia, a Tivoli. Ben 33 i premi di terza categoria centrati nel Lazio tra i 180 estratti che si aggiudicano un premio da 20 mila euro. Tra questi 23 sono stati venduti a Roma, altri 5 in provincia di Roma (a Tivoli, Civitavecchia, Ardea, Pomezia e Velletri), due a Frosinone (Anagni e Sora), uno a Rieti (Antrodoco) , e due a Viterbo (Montalto di Castro e Montefiasscone), e come detto zero in provincia di Latina.