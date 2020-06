Aprilia, litiga con la moglie e si ribella ai carabinieri: bloccato con lo spray al peperoncino

Lite furibonda con la moglie, poi intervengono i carabinieri. Lui reagisce e i militari per bloccare la sua ira sono costretti ad usare lo spray al peperoncino.

Notte movimentata quella di ieri ad Aprilia. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 36enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha dato in escandescenza opponendo resistenza ai carabinieri. Una volta in arresto è stato trasferito ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA