Lesioni e violenza sessuale all'ex moglie, uomo arrestato dai carabinieri a Itri

Non doveva avvicinarsi alla ex moglie ma ha violato la disposizione del giudice ed è stato posto agli arresti domiciliari. Un uomo di 48 anni, di Itri, è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale e dopo la denuncia della donna il magistrato gli aveva già vietato l'avvicinamento. Cosa che non è avvenuta, tanto che è scattato l'arresto.



Il provvedimento emesso dal Tribunale di Cassino è stato eseguito dai carabinieri della stazione, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Formia. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo caso di stalking nel sud pontino. © RIPRODUZIONE RISERVATA