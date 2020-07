Lepini in fiamme. Divorata dai roghi un'intera pineta: indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giorni di lotta contro le fiamme sulle colline maentine non sono bastate ai gruppi dei volontari delle protezioni civili di Roccagorga, Maenza e Priverno, per circoscrivere l'incendio su Valle Grande e Valle Sant'Angelo, nonostante l'intervento dei canadair e di un elicottero e dei vigili del fuoco, dal pomeriggio di oggi ben 20 volontari sono dovuti accorrere su un altro vasto rogo appiccato sicuramente da un piromane, tra il territorio maentino e quello del versante romano di Carpineto. Questa volta a differenza degli ettari di bosco ceduo e macchia mediterranea, è andata in fumo la florida pineta sulla collina della Valle Para. Secondo il responsabile-coordinatore rocchigiano della protezione civile Tommaso Ciarmatore, intervenuto subito con i volontari del Coc di Priverno, le Aquile e lupi dei lepini, allertato dalla stessa Regione "si tratta di un incendio che ha distrutto fino a questa sera non meno già di venti ettari di pineta, inserita nel contesto di un Piano di recupero forestale di grande interesse naturalistico e situato appounto lungo la nostra catena dei Lepini stessi" eppoi aggiunge con rammarico che la località l'abbiamo abbandonata da qualche ora per l'imbrunire e anche perchè contiamo di tornare su quella montagna di valle Para subito dopo l'alba di domani in quanto ancora adesso vengono rilevati focolai in ogni dove causato dai roghi dei giovani pini". Nel pomeriggio si sono recati nel luogo dell'incendio alcuni amministratori pubblici tra cui anche il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, i carabinieri della località presa di mira dai piromani e vigili urbani. Le indagini hanno così preso il via anche se con difficoltà in quanto sarebbe difficile a risalire agli autori o all'autore di questo terzo incendio che ha provocato danni notevoli.