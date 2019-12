Le Sardine di Latina alla riunione nazionale: «Riportiamo al centro le province»

Ultimo aggiornamento: 21:20

Un post su Facebook e una foto con Mattia Santori. Così i rappresentanti delle Sardine del capoluogo pontino hanno raccontato la partecipazione alla prima riunione a Roma, all'indomani della manifestazione in piazza San Giovanni, di tutte le sardine d’Italia. «È stata una mattinata piena di stimoli, abbiamo conosciuto tante persone. Ci saranno occasioni per spiegarvi nel dettaglio il nostro incontro, ma vi anticipiamo che ci siamo divisi in macroaree» raccontano Anna Claudia Petrillo, Pier Luca Dussich, Fabio Ranaldi e Andrea Miccinilli. «Nella nostra macro area - spiegano - abbiamo sentito l’esigenza di ribadire un concetto semplice ma, secondo noi, fondamentale: come abbiamo portato i corpi intermedi negli spazi fisici, “riprendendoci” le piazze, ora dobbiamo riportare al centro le periferie. Dove con periferie intendiamo anche e soprattutto le province, talvolta luoghi d’isolamento».