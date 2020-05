Latina, strada della Rosa chiusa al traffico, è troppo pericolosa. Accesso solo per residenti e autorizzati

Il Comune di Latina ha interdetto oggi al traffico strada della Rosa, a causa dell'aggravio delle condizioni di sicurezza. È stato istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e mezzi delle ditte chiamate a eseguire i lavori di ripristino. Il provvedimento è la premessa per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della via che da molti anni presenta un manto stradale in condizioni di pericolosità. Nei prossimi giorni verranno completati gli atti per un avvio celere delle operazioni, prima tra tutte il taglio dei pini: sono infatti le radici di questi alberi ad avere distrutto l'asfalto dell'arteria viaria. Molti gli incidenti occorsi negli ultimi tempi, soprattutto a causa del fatto che alcuni automobilisti, per evitare le radici dei pini, ormai molto sporgenti, si spostavano verso il centro della carreggiata.

