Manutenzione delle strade a Latina: uno dei lotti dell'appalto bloccato da nuovo ricorso al Tar

Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce nuovamente in mano ai giudici del Tar la gara per la gestione degli interventi di manutenzione delle strade direlativa al lotto Nord/Est del territorio comunale. Dopo la riammissione della Pe’ General Contractor sancita a febbraio scorso dai magistrati amministrativi ai quali la ditta in questione aveva fatto appello nel febbraio scorso, anche un’altra società interessata, la Super T82 srl, ha impugnato gli atti della gara indetta dall’amministrazione comunale per interventi di manutenzione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze quali marciapiedi, banchine, scoline, segnaletica orizzontale e verticale oltre all’attivazione di un servizio di sorveglianza stradale nonché di pronto intervento h24 per un più preciso e puntuale controllo delle condizioni manutentive del patrimonio stradale.Il bando era stato suddiviso in due diversi lotti, uno per l’area nord-est della città, l’altro per l’area sud-ovest: mentre l’iter di quest’ultimo è andato avanti regolarmente con l’aggiudicazione alla ditta Mastruzzo che è operativa e lavora già da alcuni mesi, il Lotto 1 ha avuto una serie di stop forzati. L’ultimo riguarda il ricorso della Super T82 contro il Comune di Latina e la ditta aggiudicataria, la Co.Ge.R. srl, con il quale è stato chiesto l’annullamento della gara previa sospensione dell’efficacia di una serie di atti quali il verbale di gara del 16 aprile scorso e di tutti gli ulteriori verbali di gara, ivi compresi i verbali concernenti il calcolo della soglia di anomalia e la verifica di anomalia; di tutte le graduatorie relative al lotto 1; del provvedimento di esclusione della ricorrente; del provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 in favore della Co.Ge.R; della proposta di aggiudicazione del lotto 1. In realtà per il quadrante nord-est è tutto bloccato e ieri il Tar di Latina, considerato l’interesse della questione, ha deciso di fissare un’udienza di discussione nel merito a breve vale a dire il 20 luglio prossimo. In quella sede la ricorrente e il Comune di Latina, rappresentato dall’avvocato Francesco Cavalcanti, rappresenteranno ciascuno le proprie ragioni rispetto allo svolgimento della gara e alla sua regolarità, poi saranno i magistrati a decidere.